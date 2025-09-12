У США розпочався суд у справі про другий замах на Трампа

Раян Раут на Майдані Незалежності у Києві. Він відвідував Україну у 2022 році

У Флориді після обрання складу присяжних розпочалися судові слухання у справі щодо спроби вбивства тоді ще кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як пише news3, обвинувачений Раян Раут відмовився від послуг адвоката і вирішив захищати себе сам. У вступній промові він відхилявся від теми, говорив про людство і глобальні конфлікти, тому суд змушений був його перервати.

Прокуратура переконана, що 59-річний чоловік ретельно планував замах на Трампа, мав спільників, тривалий час стежив за політиком та вивчав місце майбутнього вчинення злочину - гольф-клуб у Вест-Палм-Біч. Обвинувачення стверджує, що лише дії агента Секретної служби, який затримав Раута, врятували 47-го президента США від смерті.

Мотиви ймовірного злочинця залишаються невідомими, а сам він раніше відкидав свою провину. В американських ЗМІ Раута вважають прихильником України через його візит до Києва у 2022 році та нібито спробу вступити до добровольчого іноземного легіону.