Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У США розпочався суд у справі про другий замах на Трампа

Обвинувачений відмовився від адвоката.

У США розпочався суд у справі про другий замах на Трампа
Раян Раут на Майдані Незалежності у Києві. Він відвідував Україну у 2022 році
Фото: AP

У Флориді після обрання складу присяжних розпочалися судові слухання у справі щодо спроби вбивства тоді ще кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як пише news3, обвинувачений Раян Раут відмовився від послуг адвоката і вирішив захищати себе сам. У вступній промові він відхилявся від теми, говорив про людство і глобальні конфлікти, тому суд змушений був його перервати.

Прокуратура переконана, що 59-річний чоловік ретельно планував замах на Трампа, мав спільників, тривалий час стежив за політиком та вивчав місце майбутнього вчинення злочину - гольф-клуб у Вест-Палм-Біч. Обвинувачення стверджує, що лише дії агента Секретної служби, який затримав Раута, врятували 47-го президента США від смерті.

Мотиви ймовірного злочинця залишаються невідомими, а сам він раніше відкидав свою провину. В американських ЗМІ Раута вважають прихильником України через його візит до Києва у 2022 році та нібито спробу вступити до добровольчого іноземного легіону. 
