Bloomberg: США підготували для "G7" пропозиції санкцій, щоб переконати Путіна припинити війну

Підвищення мит для Китаю та Індії за купівлю російської нафти мають зупинити агресію Путіна.

США підготували для країн G7 пропозиції щодо санкцій та півищення мит, щоб переконати російського диктатора Владіміра Путіна припинити війну проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, США закликатимуть країни "G7" запровадити 100% тарифи для Китаю та Індії за торгівлю російською нафтою, щоб "переконати президента Володимира Путіна припинити війну в Україні".

Також США пропонують G7 ввести обмежувальні торговельні заходи як щодо імпорту, так і експорту, щоб обмежити потік російських енергоносіїв та запобігти передачі технологій подвійного використання до Росії.

Крім того, США закликатимуть країни "Великої сімки" створити законний шлях для конфіскації іммобілізованих суверенних російських активів та розглянути можливість конфіскації або використання цих активів для фінансування оборони України.

Переважна частина із близько 300 мільярдів доларів США заморожених активів Росії розміщена в Європі. Прибуток, отриманий від цих активів, використовується для надання позик Україні.

Трамп заявив європейським чиновникам, що готовий запровадити нові масштабні тарифи на Індію та Китай, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів з Україною, але лише якщо країни Європи також зроблять те саме.

"Пропозиція США передбачає запровадження вторинних тарифів від 50% до 100% на Китай та Індію, а також обмежувальних торговельних заходів як щодо імпорту, так і щодо експорту, щоб стримати потік російської енергії та запобігти передачі технологій подвійного використання в Росію", — йдеться у пропозиції.