Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСвіт

Bloomberg: США підготували для "G7" пропозиції санкцій, щоб переконати Путіна припинити війну

Підвищення мит для Китаю та Індії за купівлю російської нафти мають зупинити агресію Путіна.

Bloomberg: США підготували для "G7" пропозиції санкцій, щоб переконати Путіна припинити війну
Фото: EPA\UPG

США підготували для країн G7 пропозиції щодо санкцій та півищення мит, щоб переконати російського диктатора Владіміра Путіна припинити війну проти України.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, США закликатимуть країни "G7" запровадити 100% тарифи для Китаю та Індії за торгівлю російською нафтою, щоб "переконати президента Володимира Путіна припинити війну в Україні".

Також США пропонують G7 ввести обмежувальні торговельні заходи як щодо імпорту, так і експорту, щоб обмежити потік російських енергоносіїв та запобігти передачі технологій подвійного використання до Росії.

Крім того, США закликатимуть країни "Великої сімки" створити законний шлях для конфіскації іммобілізованих суверенних російських активів та розглянути можливість конфіскації або використання цих активів для фінансування оборони України. 

Переважна частина із близько 300 мільярдів доларів США заморожених активів Росії розміщена в Європі. Прибуток, отриманий від цих активів, використовується для надання позик Україні.

Трамп заявив європейським чиновникам, що готовий запровадити нові масштабні тарифи на Індію та Китай, щоб підштовхнути Путіна до столу переговорів з Україною, але лише якщо країни Європи також зроблять те саме.

"Пропозиція США передбачає запровадження вторинних тарифів від 50% до 100% на Китай та Індію, а також обмежувальних торговельних заходів як щодо імпорту, так і щодо експорту, щоб стримати потік російської енергії та запобігти передачі технологій подвійного використання в Росію", — йдеться у пропозиції.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies