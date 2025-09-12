Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

ЄС погодився продовжити санкції проти осіб, пов'язаних з війною Росії в Україні

У санкційному списку є понад 2500 організацій та осіб. Обмеження заморожують банківські рахунки та забороняють в'їзд до Євросоюзу.

ЄС погодився продовжити санкції проти осіб, пов'язаних з війною Росії в Україні
Фото: detector.media

Держави-члени Європейського Союзу погодилися продовжити персональні санкції проти осіб, пов'язаних з війною Росії в Україні, ще на шість місяців.

Про це пише Reuters, посилаючись на Данію, яка зараз головує в блоці.

У санкційном списку є понад 2500 організацій та осіб. Обмеження заморожують банківські рахунки та забороняють в'їзд до ЄС. 

“Продовження дії санкцій іноді було складним процесом, оскільки Угорщина часто вимагала виключення зі списків. У цьому випадку політичних виключень зі списків не було, повідомили дипломати”, ‒ зазначає видання.

Продовження санкцій підтвердила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона додала, що євроблок зараз завершує роботу над 19-м пакетом антиросійських санкцій. Зокрема розглядаються додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки.

“Ми й надалі будемо блокувати фінансування війни Путіна”, ‒ заявила Каллас.

Європейська правда водночас пише, що персональні санкції ЄС проти дотичних до агресії Росії проти України погодили, зокрема, щодо шести росіян, виключення яких добивалися Угорщина і Словаччина; втім, деяких інших осіб виключили зі списку з "технічних" причин. 

  • Держави-члени повинні одноголосно погодитися на поновлення санкцій кожні шість місяців. 
  • ЄС використовує дві основні рамки санкцій проти Москви: одну, спрямовану на список осіб та компаній, а іншу, що включає заходи проти секторів, такі як обмеження цін на російську нафту та іммобілізація активів центрального банку.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський заявив, що після цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій проти РФ буде найкращою відповіддю.

Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.

Йде робота й проти різних схем обходу санкцій – готується спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies