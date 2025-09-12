ЄС погодився продовжити санкції проти осіб, пов'язаних з війною Росії в Україні

У санкційному списку є понад 2500 організацій та осіб. Обмеження заморожують банківські рахунки та забороняють в'їзд до Євросоюзу.

Держави-члени Європейського Союзу погодилися продовжити персональні санкції проти осіб, пов'язаних з війною Росії в Україні, ще на шість місяців.

Про це пише Reuters, посилаючись на Данію, яка зараз головує в блоці.

У санкційном списку є понад 2500 організацій та осіб. Обмеження заморожують банківські рахунки та забороняють в'їзд до ЄС.

“Продовження дії санкцій іноді було складним процесом, оскільки Угорщина часто вимагала виключення зі списків. У цьому випадку політичних виключень зі списків не було, повідомили дипломати”, ‒ зазначає видання.

Продовження санкцій підтвердила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

Вона додала, що євроблок зараз завершує роботу над 19-м пакетом антиросійських санкцій. Зокрема розглядаються додаткові обмеження на продаж російської нафти, тіньові нафтові танкери та банки.

“Ми й надалі будемо блокувати фінансування війни Путіна”, ‒ заявила Каллас.

We just extended our sanctions on Russia.



At the same time, we are finalising work on the 19th package – looking into additional curbs on Russian oil sales, shadow oil tankers, and banks.



We’ll keep choking off the cash for Putin’s war. — Kaja Kallas (@kajakallas) September 12, 2025

Європейська правда водночас пише, що персональні санкції ЄС проти дотичних до агресії Росії проти України погодили, зокрема, щодо шести росіян, виключення яких добивалися Угорщина і Словаччина; втім, деяких інших осіб виключили зі списку з "технічних" причин.

Держави-члени повинні одноголосно погодитися на поновлення санкцій кожні шість місяців.

ЄС використовує дві основні рамки санкцій проти Москви: одну, спрямовану на список осіб та компаній, а іншу, що включає заходи проти секторів, такі як обмеження цін на російську нафту та іммобілізація активів центрального банку.

Що було раніше

Президент Володимир Зеленський заявив, що після цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій проти РФ буде найкращою відповіддю.

Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.

Йде робота й проти різних схем обходу санкцій – готується спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.