Через російські обстріли на Сумщині троє людей загинули, ще п'ятеро — поранені

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Сумщині троє людей загинули, ще п'ятеро — поранені

Ворог застосував авіабомби, безпілотники, скидання ВОГ з БпЛА.

Через російські обстріли на Сумщині троє людей загинули, ще п'ятеро — поранені
наслідки російський обстрілів Сумщини 23 серпня 2025 року

Упродовж минулої доби російські війська атакували Сумську область безпілотниками й КАБами. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, п’ятеро постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 12 вересня до ранку 13 вересня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області загинуло 3 людей, є постраждалі. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах", — ідеться в повідомленні.

Унаслідок атаки безпілотниками у Сумах загинув 65-річний чоловік, а в Битицькому старостаті Сумської громади через ракетний удар загинули двоє людей – 67-річний та 28-річний чоловіки.

Унаслідок ракетного удару по Битицькому старостату також отримали поранення 75-річна та 62-річна жінки, ще двом постраждалим жінкам 80 та 52 років допомогу надали на місці. У Миколаївській селищній громаді внаслідок влучання ударного БпЛА у вантажівку поранено 30-річного чоловіка.

У Білопільській громаді по медичну допомогу до лікарів звернувся 72-річний чоловік, який постраждав напередодні від удару БпЛА.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, удари БпЛА: до 20 ударів КАБів, до 20 скидань ВОГ з БпЛА, до 20 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив ракетні удари, удари FPV-дронами, артобстріли по території Сумщини.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 годин 25 хвилин. Місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies