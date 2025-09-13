Через російські обстріли на Сумщині троє людей загинули, ще п'ятеро — поранені

Упродовж минулої доби російські війська атакували Сумську область безпілотниками й КАБами. Унаслідок обстрілів троє людей загинули, п’ятеро постраждали.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 12 вересня до ранку 13 вересня 2025 року, російські війська здійснили 100 обстрілів по 42 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Внаслідок російських обстрілів території області загинуло 3 людей, є постраждалі. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах", — ідеться в повідомленні.

Унаслідок атаки безпілотниками у Сумах загинув 65-річний чоловік, а в Битицькому старостаті Сумської громади через ракетний удар загинули двоє людей – 67-річний та 28-річний чоловіки.

Унаслідок ракетного удару по Битицькому старостату також отримали поранення 75-річна та 62-річна жінки, ще двом постраждалим жінкам 80 та 52 років допомогу надали на місці. У Миколаївській селищній громаді внаслідок влучання ударного БпЛА у вантажівку поранено 30-річного чоловіка.

У Білопільській громаді по медичну допомогу до лікарів звернувся 72-річний чоловік, який постраждав напередодні від удару БпЛА.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, удари БпЛА: до 20 ударів КАБів, до 20 скидань ВОГ з БпЛА, до 20 ударів БпЛА.

Також ворог здійснив ракетні удари, удари FPV-дронами, артобстріли по території Сумщини.

За добу повітряна тривога в області тривала 23 годин 25 хвилин. Місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 13 людей.