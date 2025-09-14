Упродовж доби росіяни 475 разів атакували Запорізьку область

Впродовж доби російські окупанти завдали 475 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Приморському , Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці та Червоному.
307 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Приморське, Оріхів, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малинівку, Червоне та Васинівку.
156 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.
Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.
Мирні жителі не постраждали.