Упродовж доби росіяни 475 разів атакували Запорізьку область

Надійшло 5 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та господарчих споруд.

156 артилерійських ударів завдано по території Червонодніпровки, Приморського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки та Чарівного.

6 обстрілів з РСЗВ накрили Новоандріївку, Малинівку, Червоне та Васинівку.

Війська рф здійснили 6 авіаційних ударів по Приморському , Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці та Червоному.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

