Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Через атаки РФ на Дніпропетровщині постраждала жінка. Понівечені медзаклад, підприємство і будинки

Над областю збили 6 російських дронів. 

Через атаки РФ на Дніпропетровщині постраждала жінка. Понівечені медзаклад, підприємство і будинки
Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА

У ніч на 15 вересня російські війська атакували Дніпропетровську область. Поранена жінка. Понівечені газогін, підприємство, будинки, медичний заклад. Оборонці збили над областю 6 російських дронів. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак. 

Влучання є у Юріївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство.Поцілив агресор і по Апостоловому Криворізького району. Там також виникло займання.

Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії, вдарила FPV-дронами. Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, 4 приватні будинки, господарська споруда, ще одна – зруйнована. Зачепило газогін.

По Синельниківщині противник застосував FPV-дрони та КАБи. Потерпали Покровська і Межівська громади. Загорілися дах медзакладу, ліс та суха трава. Пошкоджена також адмінбудівля.

Наслідки російської атаки
Фото: Дніпропетровська ОВА
Наслідки російської атаки

  • Російські окупанти атакували дроном рятувальників, які після попередньої атаки гасили пожежу у приватному житловому на Дніпропетровщині.
