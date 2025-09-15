Через атаки РФ на Дніпропетровщині постраждала жінка. Понівечені медзаклад, підприємство і будинки

У ніч на 15 вересня російські війська атакували Дніпропетровську область. Поранена жінка. Понівечені газогін, підприємство, будинки, медичний заклад. Оборонці збили над областю 6 російських дронів.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Сергій Лисак.

Влучання є у Юріївській громаді Павлоградського району. Сталася пожежа. Понівечене транспортне підприємство.Поцілив агресор і по Апостоловому Криворізького району. Там також виникло займання.

Нікопольщину російська армія обстрілювала з артилерії, вдарила FPV-дронами. Під ударом були райцентр і Покровська громада. Постраждала 63-річна жінка. Її доправили до лікарні. Побиті інфраструктура, 4 приватні будинки, господарська споруда, ще одна – зруйнована. Зачепило газогін.

По Синельниківщині противник застосував FPV-дрони та КАБи. Потерпали Покровська і Межівська громади. Загорілися дах медзакладу, ліс та суха трава. Пошкоджена також адмінбудівля.

Фото: Дніпропетровська ОВА Наслідки російської атаки