Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росіяни в неділю вбили в Херсонській області людину, двох поранили

Ворог атакував соціальну і критичну інфраструктуру, господарства і будинки. 

Росіяни в неділю вбили в Херсонській області людину, двох поранили
Фото: EPA/UPG

Протягом неділі російська армія вбила в Херсонській області одну людину, ще двох поранила. Ворог бив по критичній і соціальній інфраструктурі. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Янтарне, Кізомис, Новодмитрівка, Надіївка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Берислав, Зміївка, Дудчани, Саблуківка, Кучерське, Сагайдачне, Новорайськ, Червоний Маяк, Золота Балка, Гаврилівка, Тягинка, Львове, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Вірівка, Веселе та місто Херсон. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Прокудін. 

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватний гараж, влучили по території фермерського господарства”, – сказав він.
