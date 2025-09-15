Росіяни в неділю вбили в Херсонській області людину, двох поранили

Ворог атакував соціальну і критичну інфраструктуру, господарства і будинки.

Протягом неділі російська армія вбила в Херсонській області одну людину, ще двох поранила. Ворог бив по критичній і соціальній інфраструктурі.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Садове, Антонівка, Інженерне, Придніпровське, Наддніпрянське, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Велетенське, Янтарне, Кізомис, Новодмитрівка, Надіївка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Понятівка, Микільське, Берислав, Зміївка, Дудчани, Саблуківка, Кучерське, Сагайдачне, Новорайськ, Червоний Маяк, Золота Балка, Гаврилівка, Тягинка, Львове, Бургунка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Вірівка, Веселе та місто Херсон. Про це в Telegram повідомив голова ОВА Прокудін.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарські споруди та приватний гараж, влучили по території фермерського господарства”, – сказав він.