Підрозділи ВМС ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Криму

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження комунікаційного вузла ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму. "В ніч на 11 вересня підрозділи Військово-Морських Сил уразили комунікаційний вузол чф рф на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованій АР Крим.

Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф", — ідеться у повідомленні.