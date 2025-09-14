«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Підрозділи ВМС ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Криму

Комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами ЧФ РФ.

Підрозділи ВМС ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Криму
Фото: Генштаб

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження комунікаційного вузла ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму. "В ніч на 11 вересня підрозділи Військово-Морських Сил уразили комунікаційний вузол чф рф на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованій АР Крим.

Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф", — ідеться у повідомленні.

  • 9 вересня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони знищили декілька цінних об’єктів ворожого ППО в Криму – “Подлёт” і “Небо-М”. 
