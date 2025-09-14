Підрозділи ВМС ЗСУ уразили комунікаційний вузол Чорноморського флоту РФ у Криму

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження комунікаційного вузла ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму. "В ніч на 11 вересня підрозділи Військово-Морських Сил уразили комунікаційний вузол чф рф на території 184 науково-дослідницької експериментальної бази Севастополь, у тимчасово окупованій АР Крим.
Зазначений комунікаційний вузол забезпечував управління підрозділами чф рф", — ідеться у повідомленні.
- 9 вересня спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони знищили декілька цінних об’єктів ворожого ППО в Криму – “Подлёт” і “Небо-М”.