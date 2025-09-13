Рубіо заявив, що США ще збирають дані щодо інциденту з російськими дронами у Польщі

Державний секретар США каже, що для остаточних висновків потрібно ще кілька днів.

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що США ще не зробили остаточного висновку щодо інциденту з російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі, передає Інтерфакс-Україна.

"Ну, наразі ще триває збір інформації. У будь-якому разі, цього не повинно було статися. Я не думаю, що хтось задоволений тим, що це сталося. Ви бачили, як НАТО відповідно відреагувало. Ми не хочемо, щоб це повторилося. Ми вважаємо це неприйнятним, прикрим і небезпечним розвитком подій у цьому сенсі", – сказав він журналістам перед від’їздом до Ізраїлю та Великої Британії.

За його словами, для остаточних висновків потрібно ще кілька днів.

"Немає жодних сумнівів, що дрони були запущені навмисно. Питання лише в тому, чи їх цілеспрямовано спрямували до Польщі. Якщо це так, якщо докази приведуть нас до цього висновку, тоді, очевидно, це буде надзвичайно ескалаційний крок", – зазначив Рубіо.

Він додав, що існує "низка інших можливостей", і США планують проконсультуватися з союзниками перед тим, як робити конкретні висновки.

Зазначимо, що тим часом – поки США та союзники розбираються з інцидентом в Польщі – інший російський безпілотник вже в черговий раз залетів на територію Румунії. Країна задіяла два літаки F-16, які супроводжували безпілотник, поки він не зник з радарів. Місцева влада заявила, що безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для населення.