Росіяни завдали понад 100 ударів по Сумщині, є руйнування

Поранених серед цивільних немає.

Росіяни завдали понад 100 ударів по Сумщині, є руйнування
Фото: Сумська ОВА

Упродовж минулої доби російські війська 104 рази обстріляли Сумщину, внаслідок чого пошкоджені будинки, автомобілі та цивільна інфраструктура.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 13 вересня до ранку 14 вересня, російські війська здійснили 104 обстріли по 56 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Поранених серед мирних жителів немає", — ідеться у повідомленні.

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА, а також здійснив ракетні удари та удари FPV-дронами по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів пошкоджені та зруйновані будинки, нежитлові приміщення, автомобілі, об’єкти цивільної інфраструктури.

  • Російські війська щодня атакують Сумщину, застосовуючи різні види озброєння. За добу 12 вересня окупанти вбили та поранили 8 цивільних.
