Через російські обстріли на Харківщині загинула людина, ще п’ятеро людей постраждали

Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок російського терору одна людина загинула, 5 – постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селищі Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у м. Куп'янськ постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Також по меддопомогу звернулася 65-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 8 вересня.

Ворог активно застосовував по Харківщині КАБи, БпЛА різних типуів та fpv-дрони.

У Куп'янському районі унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок (с. Василівка), електромережі (с. Старовірівка), приватний будинок (с. Гусинка). В Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і 3 приватні будинки (сел. Борова).

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди, електромережі (с. Скорики).