Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Харківщині загинула людина, ще п’ятеро людей постраждали

Ворог застосував КАБи, БпЛА різних типуів та fpv-дрони.

Через російські обстріли на Харківщині загинула людина, ще п’ятеро людей постраждали
Фото: поліція Харківської області

Упродовж минулої доби під ворожими обстрілами опинилися 7 населених пунктів Харківської області. Внаслідок російського терору одна людина загинула, 5 – постраждали.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У селищі Борова загинув 57-річний чоловік, постраждали 71-річний і 74-річний чоловіки; у м. Куп'янськ постраждали 54-річна і 64-річна жінки та 56-річний чоловік", — ідеться у повідомленні. 

Також по меддопомогу звернулася 65-річна жінка, яка постраждала в м. Куп'янськ 8 вересня. 

Ворог активно застосовував по Харківщині КАБи, БпЛА різних типуів та fpv-дрони.

У Куп'янському районі унаслідок обстрілів пошкоджено приватний будинок (с. Василівка), електромережі (с. Старовірівка), приватний будинок (с. Гусинка). В Ізюмському районі пошкоджено багатоквартирний і 3 приватні будинки (сел. Борова). 

У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди,  електромережі (с. Скорики).
