Уночі російські окупанти вдарили авіабомбами та дронами по Харківщині, є поранені

У Куп'янському і Богодухівському районах постраждали троє людей.

Фото: ДСНС у Харківській області

У ніч на 13 вересня РФ атакувала Харківщину авіабомбами та дронами. Унаслідок обстрілів постраждали цивільні.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС Харківської області.

Під російськими обстрілами опинився Куп'янський район, там у с. Балка горів житловий будинок, постраждала жінка.

У Богодухівському району у с. Калинове пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога.

Фото: ДСНС

У Харківському районі на території дитячого закладу у м. Люботин внаслідок атаки БпЛА горів гараж, легковий автомобіль та трактор на площі 30 м кв. Пошкоджені адміністративні будівлі. Постраждалих немає.

До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.
