Уночі російські окупанти вдарили авіабомбами та дронами по Харківщині, є поранені

У ніч на 13 вересня РФ атакувала Харківщину авіабомбами та дронами. Унаслідок обстрілів постраждали цивільні.
Про це повідомляє ДСНС Харківської області.
Під російськими обстрілами опинився Куп'янський район, там у с. Балка горів житловий будинок, постраждала жінка.
У Богодухівському району у с. Калинове пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога.
У Харківському районі на території дитячого закладу у м. Люботин внаслідок атаки БпЛА горів гараж, легковий автомобіль та трактор на площі 30 м кв. Пошкоджені адміністративні будівлі. Постраждалих немає.
До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС.
- Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по 12 населених пунктах Харківської області.