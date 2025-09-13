Партизани "Атеш" розвідали оборонний завод в РФ, що випускає твердопаливні ракети

Завод "Авангард" входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет.

Агенти руху "Атеш" розвідали оборонний завод "Авангард" у місті Сафоново Смоленської області РФ, який випускає твердопаливні ракети.

Про це партизанський рух повідомив у Telegram.

"Агенти нашого руху обстежили підприємство АТ "Авангард" у Сафонові. Зафіксовано режим роботи, охорону, відеоспостереження та транспорт", — ідеться у повідомленні.

Повідомляється, що завод входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння" та випускає контейнери та корпуси для твердопаливних ракет, а також елементи броні та протирадіаційного захисту.

"Раніше над об'єктом пролітали українські дрони – тепер удари будуть точнішими. Інформація вже передана Силам оборони України", – додали представники руху.