Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині унаслідок російського терору є жертви

59-річна мешканка Білозерки потрапила під ворожий обстріл.

На Херсонщині унаслідок російського терору є жертви
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

59-річна жителька Білозерки Херсонської області потрапила під удар російського дрона. Вона зазнала травм і контузії.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 59-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію", — ідеться у повідомленні. 

Потерпілу госпіталізували.

Також, за інформацією прокуратури, через нічний артилерійський обстріл РФ у Білозерці загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на подвір’ї власного будинку.
