На Херсонщині унаслідок російського терору є жертви

59-річна жителька Білозерки Херсонської області потрапила під удар російського дрона. Вона зазнала травм і контузії.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 59-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію", — ідеться у повідомленні.

Потерпілу госпіталізували.

Також, за інформацією прокуратури, через нічний артилерійський обстріл РФ у Білозерці загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на подвір’ї власного будинку.