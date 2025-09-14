На Херсонщині унаслідок російського терору є жертви

59-річна жителька Білозерки Херсонської області потрапила під удар російського дрона. Вона зазнала травм і контузії.
Про це інформує Херсонська ОВА.
"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 59-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, струс головного мозку та контузію", — ідеться у повідомленні.
Потерпілу госпіталізували.
Також, за інформацією прокуратури, через нічний артилерійський обстріл РФ у Білозерці загинув 54-річний місцевий житель, який перебував на подвір’ї власного будинку.
- Російські окупанти завдали авіаційного удару по селу Інгулець Херсонської області. Під завалами будинку виявлено тіло 49-річної жінки.