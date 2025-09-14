Росіяни вдарили по Гуляйпільській громаді Запорізької області, є жертви

Російські окупанти атакували Пологівський район. У Гуляйпільській громаді ворог убив і поранив двох цивільних.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Одна людина загинула, ще одна — поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район", — ідеться у повідомленні.
Росіяни ударили дроном по Гуляйпільський громаді унаслідок чого 72-річний чоловік загинув, 67-річна жінка отримала поранення.
- Уранці російський дрон атакував маршрутку у Пологівському районі. 50-річний чоловік зазнав травм.