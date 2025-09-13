Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Війна

Сили ППО знешкодили 137 із 164 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання ракети та дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

Сили ППО знешкодили 137 із 164 ворожих безпілотників
Робота мобільної вогневої групи ДФТГ на Київщині.
Фото: Макс Требухов

У ніч на 13 вересня РФ запустила по Україні 164 безпілотники і балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, сили ППО знищили 137 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 13 вересня (із 20.00 12 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 90 із них – шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.
