Сили ППО знешкодили 137 із 164 ворожих безпілотників

Зафіксовано влучання ракети та дронів на 9 локаціях, а також падіння уламків на 3 локаціях.

У ніч на 13 вересня РФ запустила по Україні 164 безпілотники і балістичну ракету Іскандер-М/KN-23, сили ППО знищили 137 БпЛА.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 13 вересня (із 20.00 12 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23, та 164-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф., близько 90 із них – шахеди", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 137 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Фото: Повітряні сили

Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.