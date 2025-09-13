Reuters: безпілотники СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ у порту Приморськ

З'явилися нові деталі атаки безпілотників СБУ на порт Приморськ. Там уражено одразу два танкери "тіньового флоту" РФ.

За даними Reuters, під час вчорашньої спецоперації СБУ в порту Приморськ пошкоджено одразу два російські танкери — Kusto та Cai Yun.

Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.

Експерти зазначають, що товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає рф колосальних економічних збитків.