Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Reuters: безпілотники СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ у порту Приморськ

Reuters: безпілотники СБУ уразили два танкери "тіньового флоту" РФ у порту Приморськ
Фото: СБУ

З'явилися нові деталі атаки безпілотників СБУ на порт Приморськ. Там уражено одразу два танкери "тіньового флоту" РФ.

За даними Reuters, під час вчорашньої спецоперації СБУ в порту Приморськ пошкоджено одразу два російські танкери — Kusto та Cai Yun.

Ці судна належать до "тіньового флоту" РФ та ходять під прапором Сейшельських островів.

Після удару безпілотників СБУ найбільший російський порт експорту нафтопродуктів у Балтійському морі призупинив роботу. Масштаб пошкоджень насосної станції, яка окрім танкерів також зазнала атаки, наразі невідомий.

Експерти зазначають, що товарообіг Приморська сягає $100 млн щодня. Тому навіть короткочасна зупинка роботи порту завдає рф колосальних економічних збитків.
