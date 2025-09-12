Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

Цієї ночі безпілотники Служби безпеки України вразили найбільший російський нафтоналивний порт на Балтійському морі, який є кінцевим пунктом Балтійської трубопровідної системи, повідомили LB джерела у відомстві.

Приморськ — це ключовий хаб для завантаження «тіньового флоту», з допомогою якого РФ обходить міжнародні санкції та продає нафту на зовнішніх ринках. Через порт щороку проходить близько 60 млн тонн нафти, що приносить Росії приблизно $15 млрд.

Внаслідок успішної атаки безпілотників СБУ на одному із суден у порту та на насосній станції спалахнули пожежі, відвантаження нафти призупинено. Орієнтовні щоденні втрати бюджету РФ від припинення експорту можуть становити до $41 млн.

Також силами СБУ було уражено низку нафтоперекачувальних станцій РФ — «НПС-3», НПС «Андреаполь» та «НПС-7». Вони є ключовими елементами магістральної трубопровідної системи, що забезпечує постачання сирої нафти до порту-терміналу Усть-Луга.

«СБУ першою почала системно вводити так звані дронові санкції проти російської нафтової галузі. Вони перекривають потік нафтодоларів у бюджет агресора. А оскільки економіка РФ тримається на нафті — кожна така «бавовна» б’є по їхній здатності воювати проти нашої держави. Ці санкції триватимуть доти, доки в Україні не настане справедливий мир», — зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, у ніч на 12 вересня Росію атакували понад 200 дронів. Є інформація про атаку на НПЗ у Смоленській області й порт "Приморськ" в Ленінградській області. Також безпілотники збивали на підльоті до Москви.