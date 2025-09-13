Чернігівщина опинилася під обстрілами російських FPV-дронів

Упродовж доби росіяни атакували 17 населених пунктів у 5 громадах Чернігівської області.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"За добу, що минула (із 08 год. 12 вересня до 08 год. 13 вересня 2025 року), росіяни 36 разів обстріляли Чернігівщину. За зведеними даними зафіксовано 62 вибухи", — ідеться у повідомленні. Під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів у 5-и громадах області. Більшість ударів — з використанням FPV-дронів. Також ворог застосував некеровані авіаційні ракети. Падіння уламків російських ударних дронів зафіксовано у Корюківському районі.