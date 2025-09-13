Чернігівщина опинилася під обстрілами російських FPV-дронів

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСуспільствоВійна

Чернігівщина опинилася під обстрілами російських FPV-дронів

Зафіксовано 62 вибухи.

Чернігівщина опинилася під обстрілами російських FPV-дронів
наслідки російської атаки
Фото: Чернігівська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували 17 населених пунктів у 5 громадах Чернігівської області. 

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"За добу, що минула (із 08 год. 12 вересня до 08 год. 13 вересня 2025 року), росіяни 36 разів обстріляли Чернігівщину. За зведеними даними зафіксовано 62 вибухи", — ідеться у повідомленні.     Під ворожими обстрілами опинилися 17 населених пунктів у 5-и громадах області. Більшість ударів — з використанням FPV-дронів. Також ворог застосував некеровані авіаційні ракети.  Падіння уламків російських ударних дронів зафіксовано у Корюківському районі.

  • Росіяни атакували упродовж доби Дніпропетровську, Херсонську, Харківську області. Є поранені та руйнування.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies