Десятки кілометрів найважливіших автошляхів в регіоні вже закрито антидроновими сітками, і робота у цьому напрямку триває щодня, повідомляє Донецька ОВА.

На це Донеччина спрямувала понад 200 мільйонів гривень. 145 з них – безпосередньо з обласного бюджету, а інша частина з бюджету громад.

Наразі це один із найважливіших напрямків роботи влади та Сил оборони.

До процесу залучені Державна спеціальна служба транспорту, Інженерні війська ЗСУ, місцеві військові адміністрації.

Спільно з військовим командуванням визначено пріоритетні логістичні маршрути, які мають бути захищені в першу чергу.

Всі дії координують з Силами оборони, щоб максимально убезпечити логістику та життя людей.