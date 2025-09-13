Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Донецька ОВА: десятки кілометрів найважливіших автошляхів в регіоні вже закрито антидроновими сітками

На це Донеччина спрямувала понад 200 мільйонів гривень.

Донецька ОВА: десятки кілометрів найважливіших автошляхів в регіоні вже закрито антидроновими сітками
Фото: телеграм / Zelenskiy

Десятки кілометрів найважливіших автошляхів в регіоні вже закрито антидроновими сітками, і робота у цьому напрямку триває щодня, повідомляє Донецька ОВА.

На це Донеччина спрямувала понад 200 мільйонів гривень. 145 з них – безпосередньо з обласного бюджету, а інша частина з бюджету громад. 

Наразі це один із найважливіших напрямків роботи влади та Сил оборони. 

До процесу залучені Державна спеціальна служба транспорту, Інженерні війська ЗСУ, місцеві військові адміністрації. 

Спільно з військовим командуванням визначено пріоритетні логістичні маршрути, які мають бути захищені в першу чергу. 

Всі дії координують з Силами оборони, щоб максимально убезпечити логістику та життя людей. 
Читайте також
