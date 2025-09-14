«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ЗМІ: у посла України в Албанії стався серцевий напад

Відомо, що стан здоров'я Володимира Шкурова наразі стабільний, він госпіталізований до регіональної лікарні у районі Корча.

ЗМІ: у посла України в Албанії стався серцевий напад
Посол України в Албанії Володимир Шкуров
Фото: facebook.com/BalkanObserverforUkraine

У посла України в Албанії Володимира Шкурова стався серцевий напад під час приватного візиту до туристичного села Воскопоя, що в районі Корча.

Про це повідомляє “Балканський оглядач” з посиланням на джерела.

Відразу після виникнення проблем зі здоров'ям посла терміново доставили до регіональної лікарні Корчі, де йому надали першу медичну допомогу.

Джерела в лікарні повідомляють, що стан його здоров'я наразі стабільний, але очікується, що Шкурова переведуть до лікарні в Тирані для більш спеціалізованого лікування.

У поліції зазначають, що посол не перебував із офіційним візитом та не мав робочої зустріччі в регіоні Корча, а приватно відвідав туристичне місце Воскопої разом зі своєю дружиною.

Перший посол України в Албанії з резиденцією в Тирані почав свою роботу п'ять років тому.
