"Східний вартовий": що передбачає операція НАТО з протидії атакам Росії?

Два винищувачі F-16 ВПС США з ракетним спорядженням класу "повітря-повітря" у повітрі на Близькому Сході 11 лютого 2025 року. У

Учора польський президент Кароль Навроцький підписав секретний указ, що дозволяє перманентне перебування військ НАТО у Польщі в рамках операції "Східний вартовий" (Eastern Sentry), пише ABC. Про цю операцію генсек НАТО оголосив 12 вересня – через два дні після того, як 19 російських БпЛА перетнули повітряний простір Польщі під час чергового нападу на Україну.

"Східний вартовий" – це результат задіяння 4 статті НАТО. Головна мета – захист від російських атак.

"Порушення повітряного простору Польщі на початку цього тижня не є поодиноким інцидентом і впливає не лише на Польщу", – прокоментував верховний командувач об'єднаних сил НАТО в Європі Алексус Ґ. Гринкевич.

В рамках операція Данія зобов'язалася надати два винищувачі F-16, Франція – три винищувачі Rafal, а Німеччина – чотири літаки Eurofighter. Проводити операцію буде Командування операцій союзників НАТО (ACO). ACO співпрацюватиме з Об'єднаним командуванням з питань трансформації НАТО "для швидкого експериментування та впровадження нових технологій у масштабах усього альянсу, таких як датчики боротьби з дронами та зброя для виявлення, відстеження та знищення дронів".

Від початку операції було відбулося одне порушення повітряного простору НАТО російським дроном. У неділю міністерство оборони Румунії підтвердило ABC News, що один безпілотник увійшов до повітряного простору країни під час російської атаки на українські цілі поблизу спільного кордону.

Дрон супроводили винищувачі, але так і не збили і він безперешкодно повернув в сторону України.

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”.

Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.

Польська влада окремо поспілкувалася і з президентом США Дональдом Трампом. Український президент запропонував країні-сусідці допомогу в відбитті атак.





Україна запропонувала Польщі допомогу в протидії російським дронам, і та погодилася.