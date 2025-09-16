Головне за ніч та ранок вівторка, 16 вересня: майже 210 штурмів ворога, атаки на Запоріжжя та Суми, удари по Харкову

Нічна повітряна атака, 208 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли, удар по Саратовському НПЗ.

На початку нової доби росіяни масовано обстріляли наземним озброєнням Запоріжжя. У місті виникли численні пожежі, було пошкоджено фасади будівель, вибито вікна та знищено автомобілі.

За словами керівника обласної військової адміністрації Івана Федорова, зафіксовано щонайменше десять ударів по Запоріжжю, були влучання у приватну забудову. За оновленими даними, 13 людей поранені. Серед потерпілих – двоє дітей.

"Шестеро – госпіталізовані, всі отримують необхідну допомогу. Ми ще не оговталися від попередніх ударів наприкінці серпня, а ворог знову додав нової роботи комунальникам", – повідомив голова ОВА.

У ніч на 16 вересня Сумська громада опинилася під черговим російським обстрілом.

За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олега Григорова, зафіксовано два влучання. Обидва не у житловому секторі, повідомлень про постраждалих немає.

Частина міста внаслідок атаки залишилася без електропостачання.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 208 боєзіткнень, на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 54 ворожих штурми.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 34 атаки росіян.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 910 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні 1096430 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі Сили ППО збили 89 російських безпілотників із 113.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 6 локаціях.

Головнокомандувач ЗСУ України Олександр Сирський вирішив звільнити з посад двох командувачів корпусів Сил оборони, повідомили Суспільному у Генштабі.

"Такі кадрові рішення Головнокомандувача пов'язані з упущеннями двох командирів в управлінні військами. Наслідками неефективного керівництва у смугах відповідальності стали, найголовніше, втрати особового складу та втрати територій у смугах відповідальності на Запорізькому і Новопавлівському напрямках", - повідомили у Генштабі.

Йдеться про командира 17-го армійського корпусу Володимира Сіленка та 20-го корпусу - Максима Кітугіна. Уточнюється, що вони продовжать службу на інших посадах.

Російська армія вранці 16 вересня завдала кількох ударів дронами по Харкову.

Під ворожим ударом опинився Слобідський район, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов. Там спалахнула пожежа.

За уточненими даними мера міста Ігоря Терехова, постраждали троє людей. До цього були дані про двох потерпілих.

Більше інформації – в новині.

Сили спецоперацій завдали удару по Саратовському НПЗ, який забезпечує армію окупантів.

Цей завод виготовляє понад 20 видів нафтопродуктів.

Докладніше – в новині.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування ситуації з правами людини на окупованих палестинських територіях дійшла висновку, що Ізраїль проводить геноцид у Смузі Гази, пишуть The Guardian з посиланням на дані AFP і Anadolu.

Члени комісії вважають, що геноцид триває з жовтня 2023-го, і його метою є "знищення палестинців" на території Гази. Комісія закликала Ізраїль та всі інші країни дотримуватися зобов'язань перед міжнародним правом і "покласти край геноциду та покарати відповідальних за нього".

Комісія після дворічного розслідування заявила, що влада Ізраїлю і його армія вчинили "чотири з п'яти" актів геноциду, визначених Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покаранню за нього 1948 року. Це вбивство, заподіяння тяжких фізичних чи психічних ушкоджень, навмисне створення умов життя, розрахованих на повне або часткове знищення людей, вжиття заходів для запобіганню народжуваності.

В Ізраїлі звіт назвали сфальсифікованим. Речник МЗС назвав трьох експертів комісії "проксі ХАМАСу", які покладаються "повністю на брехню ХАМАС, відмиту та повторену іншими", яка "вже була повністю спростована".

