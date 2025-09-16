Сили спецоперацій завдали удару по Саратовському НПЗ, який забезпечує армію окупантів

У ніч на 16 вересня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, завдали ураження по Саратовському нафтопереробному заводу.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

У районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.

Саратовський НПЗ спеціалізується на виробництві бензину, дизельного пального, мазуту, а також різних марок бітуму, вакуумного газойлю, технічної сірки тощо. Загалом - понад 20 видів нафтопродуктів.

Обсяг переробки у 2023 році склав 4,8 млн тонн.

Підприємство задіяне у забезпеченні потреб збройних сил Росії.