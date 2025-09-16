ЗМІ: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію з ліквідації окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні, передає РБК-Україна із посиланням на джерела.
За інформацією джерел, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.
Цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.
Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.
Як розповіли джерела, о 9-й ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом - ще один.
Російські пабліки повідомляють, що на місце подій прибуло багато техніки та співробітників спецслужб, піднято вертоліт.
При в’їзді до селища Щитова оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок, рух транспорту частково перекрито, правоохоронці перевіряють автомобілі.
Причиною вибухів російські джерела називають нібито "нцидент з газовим обладнанням".
В результаті спецоперації у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події присутні численні карети швидкої допомоги.
"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР.