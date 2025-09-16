ЗМІ: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію з ліквідації окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

ЗМІ: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію з ліквідації окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні

Відомо про загиблих та поранених окупантів. На місці події присутні численні карети швидкої допомоги.

ЗМІ: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію з ліквідації окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні
Владивосток
Фото: Google Maps

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні, передає РБК-Україна із посиланням на джерела.

За інформацією джерел, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

Як розповіли джерела, о 9-й ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом - ще один.

Російські пабліки повідомляють, що на місце подій прибуло багато техніки та співробітників спецслужб, піднято вертоліт.

При в’їзді до селища Щитова оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок, рух транспорту частково перекрито, правоохоронці перевіряють автомобілі.

Причиною вибухів російські джерела називають нібито "нцидент з газовим обладнанням".

В результаті спецоперації у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події присутні численні карети швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies