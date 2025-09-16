ЗМІ: у Владивостоці ГУР провело спецоперацію з ліквідації окупантів, причетних до воєнних злочинів в Україні

Відомо про загиблих та поранених окупантів. На місці події присутні численні карети швидкої допомоги.

Бійці Головного управління розвідки Міноборони України провели спецоперацію помсти на території Росії та ліквідували окупантів, які вчиняли воєнні злочини в Україні, передає РБК-Україна із посиланням на джерела.

За інформацією джерел, спецоперація ГУР відбулася в районі н. п. Щитова у Приморському краї, де дислокується 47-й окремий десантно-штурмовий батальйон 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти.

Цей підрозділ брав участь у бойових діях під Києвом, Вугледаром, у Маріуполі, на Курському та Покровському напрямках.

Російська 155-та бригада відзначилася особливою жорстокістю стосовно місцевого населення та вчиненням страт українських полонених.

Як розповіли джерела, о 9-й ранку за місцевим часом на парковці військової частини стався потужний вибух, а згодом - ще один.

Російські пабліки повідомляють, що на місце подій прибуло багато техніки та співробітників спецслужб, піднято вертоліт.

При в’їзді до селища Щитова оточено район поблизу адміністративних будівель і автостоянок, рух транспорту частково перекрито, правоохоронці перевіряють автомобілі.

Причиною вибухів російські джерела називають нібито "нцидент з газовим обладнанням".

В результаті спецоперації у Владивостоці відомо про загиблих та поранених окупантів. За свідченням очевидців, на місці події присутні численні карети швидкої допомоги.

"Чекаємо на появу некрологів у ЗМІ та пабліках Владивостока", - підсумувало джерело в ГУР.