Навроцький обговорив з Трампом вторгнення російських безпілотників

Дональд Трамп та КАроль Навроцький в Овальному кабінеті, 1 травня 2025 року

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів про свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.

Навроцький зазначив, що говорив з Трампом щодо “численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками”.

Президент Польщі зауважив, що ця розмова є частиною консультацій, які він проводить із союзниками Польщі.

“Сьогоднішні переговори підтвердили нашу єдність”, - підсумував Навроцький.