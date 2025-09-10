Навроцький обговорив з Трампом вторгнення російських безпілотників

Президент Польщі Кароль Навроцький розповів про свою телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом.
Навроцький зазначив, що говорив з Трампом щодо “численних порушень польського повітряного простору російськими безпілотниками”.
Президент Польщі зауважив, що ця розмова є частиною консультацій, які він проводить із союзниками Польщі.
“Сьогоднішні переговори підтвердили нашу єдність”, - підсумував Навроцький.
-
Цієї ночі, 10 вересня, близько 20 російських безпілотників здійснили рух у повітряний простір Польщі.
-
Речниця міністерства внутрішніх справ Польщі Кароліна Галецька заявила, що після нічної російської атаки знайшли уламки не лише дронів, а і ракети.
-
Речник уряду Польщі Адам Шлапка заявив, що НАТО задіяло 4-ту статтю Альянсу через вторгнення дронів РФ.
-
Міністерство закордонних справ Польщі викликало тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша через порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками.
-
Президент США Дональд Трамп відреагував на порушення повітряного простору Польщі російськими ударними дронами.
-
Спеціальний посланник Трампа з питань України Кіт Келлог був на шляху до Польщі, коли сталося вторгнення російських безпілотників.