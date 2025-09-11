​Повітряні сили Швеції супроводжували над Балтикою російський літак

Підрозділ готовності до інцидентів Повітряних сил Швеції в середу супроводжував над Балтійським морем російський літак.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Швеції.

Зазначається, що операції проводились в міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря.

“JAS 39 Gripen ідентифікував російський винищувач СУ-30. Після цього було супроводжено російський розвідувальний літак Іл-20”, - йдеться у повідомленні.