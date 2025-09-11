Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
​Повітряні сили Швеції супроводжували над Балтикою російський літак

Шведські винищувачі супроводжували Іл-20.

Російський Іл-20
Фото: Повітряні сили Швеції

Підрозділ готовності до інцидентів Повітряних сил Швеції в середу супроводжував над Балтійським морем російський літак.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Швеції.

Зазначається, що операції проводились в міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря

“JAS 39 Gripen ідентифікував російський винищувач СУ-30. Після цього було супроводжено російський розвідувальний літак Іл-20”, - йдеться у повідомленні. 

  • Наприкінці червня винищувачі ВПС Німеччини перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20М, який вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту і рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.

  • Пара британських винищувачів уранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.
