​Повітряні сили Швеції супроводжували над Балтикою російський літак

Підрозділ готовності до інцидентів Повітряних сил Швеції в середу супроводжував над Балтійським морем російський літак.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил Швеції.
Зазначається, що операції проводились в міжнародному повітряному просторі над південною частиною Балтійського моря.
“JAS 39 Gripen ідентифікував російський винищувач СУ-30. Після цього було супроводжено російський розвідувальний літак Іл-20”, - йдеться у повідомленні.
- Наприкінці червня винищувачі ВПС Німеччини перехопили над Балтійським морем російський розвідувальний літак Іл-20М, який вилетів з Калінінграда з вимкненим транспондером і без поданого плану польоту і рухався в західному напрямку безпосередньо до міжнародного повітряного простору поблизу Польщі та Німеччини.
Пара британських винищувачів уранці 13 червня перехопили російський розвідувальний літак Іл-20, який порушив повітряний простір над Балтійським морем.