Кремль переходить до фінального етапу русифікації національних меншин і народів РФ.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

Як інформують у розвідці, у 2026-2027 навчальному році предмети "Рідна мова" й "Рідна література" зникнуть із переліку обов’язкових у російських школах та стануть факультативними, що фактично позбавляє державної підтримки 277 мов нацменшин і народів РФ.

Рішення стало кульмінацією процесу, що почався у 2018 році, коли лідер країни-агресорки Володимир Путін оголосив добровільним вивчення інших мов, крім російської.

У 2020 році російська була закріплена в конституції як "мова державотворення народу". Торік Москва вийшла з Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, що скасувало міжнародні зобов’язання з підтримки мовного та культурного розмаїття.

У Татарстані кількість шкіл із викладанням татарською за десятиліття скоротилася більш ніж удвічі. У Бурятії, Чечні та інших регіонах незалежні засоби масової інформації, які висвітлюють мовні чи етнічні теми, зазнають тиску або блокування.

Державні телеканали та радіо більше не зобов’язані вести мовлення мовами меншин. Фестивалі та культурні заходи без санкції влади часто виявляються забороненими, організаторів переслідують за нібито "екстремізм".

В освітній системі РФ на сьогодні функціонують 105 мов, проте їхнє використання швидко звужується.

Кремль, як зазначають у розвідці, просуває концепцію "єдиної руської нації". Це може призвести до ліквідації національних республік.

Із багатонаціональної країни РФ прагне перетворитися на мононаціональну. Це, на думку Кремля, має згуртувати населення навколо імперського центру. У перспективі навіть назву предмета "Рідна мова" планують змінити на "Мову народу Росії".