ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що його терпіння щодо Путіна «швидко вичерпується»

«Нам доведеться діяти дуже й дуже жорстко», - сказав американський президент.

Трамп заявив, що його терпіння щодо Путіна «швидко вичерпується»
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується». 

Про це він сказав під час інтерв’ю телеканалу Fox News, цитує The Guardian.

«Але ж треба, щоб танго танцювали двоє. Це дивовижно: коли Путін хотів – Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів – Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а щодо Путіна – питання. Але нам доведеться діяти дуже й дуже жорстко», – сказав Трамп.

  • Попри постійні заяви і погрози росіянам американський президент не поспішає запроваджувати санкції проти РФ. Не мали наслідків для російської сторони і все нові й нові дедлайни. 
  • Раніше міністр фінансів США Скотт Бессен заявив, що Сполучені Штати Америки готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів.
