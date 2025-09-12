Трамп заявив, що його терпіння щодо Путіна «швидко вичерпується»

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна «швидко вичерпується».

Про це він сказав під час інтерв’ю телеканалу Fox News, цитує The Guardian.

«Але ж треба, щоб танго танцювали двоє. Це дивовижно: коли Путін хотів – Зеленський не хотів. Коли Зеленський хотів – Путін не хотів. Тепер Зеленський хоче, а щодо Путіна – питання. Але нам доведеться діяти дуже й дуже жорстко», – сказав Трамп.