У Швейцарії обговорюють угоду щодо залучення приватного бізнесу до відбудови України

Сьогодні Федеральна рада Швейцарії розпочала процедуру консультацій щодо двосторонньої угоди про відбудову України.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Ця угода створює правову основу для посилення участі швейцарського приватного сектору у відбудові. Консультації триватимуть до 12 листопада 2025 року.

В уряді зазначили, що участь швейцарського приватного сектору у відбудові є одним із пріоритетів Швейцарської програми співпраці з Україною на 2025-2028 роки. Нова угода спрямована на ширше використання швейцарського досвіду та інновацій, мобілізацію приватних інвестицій.

Після завершення консультацій Федеральна рада передасть парламенту угоду для схвалення. Також можуть провести з цього питання факультативний референдум.

Детальніше про угоду

Угода передбачає безповоротну швейцарську фінансову допомогу. Це дозволяє Україні закуповувати товари та послуги у швейцарських компаній для проєктів відбудови в секторах, які є пріоритетними для Києва.

Україна визначає товари та послуги для відбудови, які вона бажає отримати зі Швейцарії. Потім вони будуть закуповуватися Швейцарією відповідно до законодавства про державні закупівлі (за винятком іноземних постачальників).