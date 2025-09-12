Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Світ

У Швейцарії обговорюють угоду щодо залучення приватного бізнесу до відбудови України

Федеральна рада розпочала консультації, які триватимуть до 12 листопада.

У Швейцарії обговорюють угоду щодо залучення приватного бізнесу до відбудови України
Відбудова будинків на вулиці Стрийській після обстрілів Львова
Фото: Facebook/Любомир Зубач

Сьогодні Федеральна рада Швейцарії розпочала процедуру консультацій щодо двосторонньої угоди про відбудову України.

Про це йдеться на сайті швейцарського уряду.

Ця угода створює правову основу для посилення участі швейцарського приватного сектору у відбудові. Консультації триватимуть до 12 листопада 2025 року.

В уряді зазначили, що участь швейцарського приватного сектору у відбудові є одним із пріоритетів Швейцарської програми співпраці з Україною на 2025-2028 роки. Нова угода спрямована на ширше використання швейцарського досвіду та інновацій, мобілізацію приватних інвестицій.

Після завершення консультацій Федеральна рада передасть парламенту угоду для схвалення. Також можуть провести з цього питання факультативний референдум.

Детальніше про угоду

Угода передбачає безповоротну швейцарську фінансову допомогу. Це дозволяє Україні закуповувати товари та послуги у швейцарських компаній для проєктів відбудови в секторах, які є пріоритетними для Києва.

Україна визначає товари та послуги для відбудови, які вона бажає отримати зі Швейцарії. Потім вони будуть закуповуватися Швейцарією відповідно до законодавства про державні закупівлі (за винятком іноземних постачальників).
