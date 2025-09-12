Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Світ

МЗС Фінляндії викликало посла Росії через вторгнення дронів повітряний простір Польщу

У МЗС вимагають від Росії дотримуватися міжнародного права.

Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р
Фото: EPA/UPG

МЗС Фінляндії викликало посла Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Про це ідеться у повідомленні відомства у мережі Х.

"Дрони в повітряному просторі Польщі є неприйнятними. Польща має повну підтримку Фінляндії. НАТО готове захищати свою територію. Росія повинна припинити свою агресивну війну і дотримуватися міжнародного права", — ідеться у повідомленні МЗС.
