МЗС Фінляндії викликало посла Росії через вторгнення дронів повітряний простір Польщу

МЗС Фінляндії викликало посла Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.
Про це ідеться у повідомленні відомства у мережі Х.
"Дрони в повітряному просторі Польщі є неприйнятними. Польща має повну підтримку Фінляндії. НАТО готове захищати свою територію. Росія повинна припинити свою агресивну війну і дотримуватися міжнародного права", — ідеться у повідомленні МЗС.
- Міністерство закордонних справ Чехії викликало російського посла для пояснення ситуації з дронами в Польщі.