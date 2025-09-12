МЗС Фінляндії викликало посла Росії через вторгнення дронів повітряний простір Польщу

У МЗС вимагають від Росії дотримуватися міжнародного права.

Прапори Фінляндії та НАТО майорять перед будівлею МЗС Фінляндії в Гельсінкі,, 4 квітня 2023 р

МЗС Фінляндії викликало посла Росії у зв’язку з порушенням повітряного простору Польщі російськими безпілотниками.

Про це ідеться у повідомленні відомства у мережі Х.

"Дрони в повітряному просторі Польщі є неприйнятними. Польща має повну підтримку Фінляндії. НАТО готове захищати свою територію. Росія повинна припинити свою агресивну війну і дотримуватися міжнародного права", — ідеться у повідомленні МЗС.