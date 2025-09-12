Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
​Литва готова негайно закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій

Закриття польського кордону викликало велике занепокоєння серед громадян Євросоюзу, заявив литовський міністр.

​Литва готова негайно закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій
кордон між Литвою і Білоруссю
Фото: LRT

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що країна наразі не закриватиме прикордонні пункти пропуску з Білоруссю, аби не створювати труднощів для громадян ЄС, які перебувають у сусідній країні, передає «Європейська правда».

Кондратович додав, що начальник Державної прикордонної служби має право оперативно ухвалити рішення про закриття у разі провокації.

«У будь-який момент, якщо буде якась провокація, прикордонники мають право закрити кордон. Після цього уряд прийме рішення про більш тривалий період закриття після оцінки всієї ситуації. Але якщо щось трапиться – дрон, провокація або підозрілі рухи військ – ми можемо це зробити», – сказав литовський міністр.

За його словами, Литва не повторила крок Польщі, яка закрила всі переходи, оскільки це створило серйозні проблеми для громадян Євросоюзу, що перебували в Білорусі.

«Закриття польського кордону викликало велике занепокоєння серед громадян Євросоюзу, які перебували в Білорусі і не встигли виїхати. Там теж відбувається драма. Якщо ми закриємо кордон тут, вони будуть у відчаї», – зазначив міністр.

  • Сейм Латвії підтримав рішення про повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю на час військових навчань «Захід-2025»
Теми: , ,
﻿
