​Литва готова негайно закрити кордон із Білоруссю у разі провокацій

Міністр внутрішніх справ Литви Владислав Кондратович заявив, що країна наразі не закриватиме прикордонні пункти пропуску з Білоруссю, аби не створювати труднощів для громадян ЄС, які перебувають у сусідній країні, передає «Європейська правда».

Кондратович додав, що начальник Державної прикордонної служби має право оперативно ухвалити рішення про закриття у разі провокації.

«У будь-який момент, якщо буде якась провокація, прикордонники мають право закрити кордон. Після цього уряд прийме рішення про більш тривалий період закриття після оцінки всієї ситуації. Але якщо щось трапиться – дрон, провокація або підозрілі рухи військ – ми можемо це зробити», – сказав литовський міністр.

За його словами, Литва не повторила крок Польщі, яка закрила всі переходи, оскільки це створило серйозні проблеми для громадян Євросоюзу, що перебували в Білорусі.

«Закриття польського кордону викликало велике занепокоєння серед громадян Євросоюзу, які перебували в Білорусі і не встигли виїхати. Там теж відбувається драма. Якщо ми закриємо кордон тут, вони будуть у відчаї», – зазначив міністр.