Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів із Росією та Білоруссю

У четвер, 11 вересня, Сейм Латвії підтримав рішення про повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю на час військових навчань «Захід-2025», повідомляє «Європейська правда».
За те, аби передати проєкт рішення до комітету національної безпеки проголосували 70 депутатів, проти виступили 13, ще один утримався.
У документі ідеться про те, що саме під час спільних російсько-білоруських навчань у 2022 році Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
«Найближчим союзником Росії в цій злочинній війні є Білорусь, з території якої Росія також проводить свої військові операції», – заявили латвійські депутати.
У картці проєкту також згадали про «нещодавній акт агресії проти Польщі», коли дрони з території Білорусі вторглися у повітряний простір країни. Цей випадок назвали безпрецедентним і таким, що становив реальну загрозу для громадян Польщі та всього ЄС.
Сейм доручив прем’єр-міністерці Латвії негайно ухвалити рішення уряду про закриття кордонів під час російсько-білоруських навчань «Захід». Міністерство оборони має запровадити додаткові заходи для оперативного реагування на можливі загрози.
- Днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє свій кордон з Білоруссю в ніч з четверга, 11 вересня, на п'ятницю, 12 вересня.
- Тим часом українські прикордонники не виключають провокацій під час російсько-білоруських навчань «Захід-2025». У відомстві зазначають, що одним із завдань таких дій може бути спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.