Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів із Росією та Білоруссю

У четвер, 11 вересня, Сейм Латвії підтримав рішення про повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю на час військових навчань «Захід-2025», повідомляє «Європейська правда».

За те, аби передати проєкт рішення до комітету національної безпеки проголосували 70 депутатів, проти виступили 13, ще один утримався.

У документі ідеться про те, що саме під час спільних російсько-білоруських навчань у 2022 році Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Найближчим союзником Росії в цій злочинній війні є Білорусь, з території якої Росія також проводить свої військові операції», – заявили латвійські депутати.

У картці проєкту також згадали про «нещодавній акт агресії проти Польщі», коли дрони з території Білорусі вторглися у повітряний простір країни. Цей випадок назвали безпрецедентним і таким, що становив реальну загрозу для громадян Польщі та всього ЄС.

Сейм доручив прем’єр-міністерці Латвії негайно ухвалити рішення уряду про закриття кордонів під час російсько-білоруських навчань «Захід». Міністерство оборони має запровадити додаткові заходи для оперативного реагування на можливі загрози.