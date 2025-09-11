Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
"Тихий" вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів із Росією та Білоруссю

У Ризі вважають маневри країн-агресорок прямою загрозою безпеці ЄС і НАТО.

сейм Латвії
Фото: LETA, Zane Bitere

У четвер, 11 вересня, Сейм Латвії підтримав рішення про повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю на час військових навчань «Захід-2025», повідомляє «Європейська правда».

За те, аби передати проєкт рішення до комітету національної безпеки проголосували 70 депутатів, проти виступили 13, ще один утримався.

У документі ідеться про те, що саме під час спільних російсько-білоруських навчань у 2022 році Москва розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

«Найближчим союзником Росії в цій злочинній війні є Білорусь, з території якої Росія також проводить свої військові операції», – заявили латвійські депутати.

У картці проєкту також згадали про «нещодавній акт агресії проти Польщі», коли дрони з території Білорусі вторглися у повітряний простір країни. Цей випадок назвали безпрецедентним і таким, що становив реальну загрозу для громадян Польщі та всього ЄС.

Сейм доручив прем’єр-міністерці Латвії негайно ухвалити рішення уряду про закриття кордонів під час російсько-білоруських навчань «Захід». Міністерство оборони має запровадити додаткові заходи для оперативного реагування на можливі загрози.

  • Днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що країна закриє свій кордон з Білоруссю в ніч з четверга, 11 вересня, на п'ятницю, 12 вересня.
  • Тим часом українські прикордонники не виключають провокацій під час російсько-білоруських навчань «Захід-2025». У відомстві зазначають, що одним із завдань таких дій може бути спроба змусити Україну перекидати сили на північний напрямок, послаблюючи інші ділянки фронту.
