Голова МЗС Великої Британії їде до Києва оголосити про нову допомогу на $193 млн

Кошти підуть на підтримку українців на прифронтових територіях, а також - на захист газової та енергетичної інфраструктури.

Нова міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер сьогодні відвідає Київ зі своїм першим закордонним візитом після призначення на посаду.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Як повідомили у британському уряді, Купер оголосить про виділення допомоги у розмірі 142 млн фунтів стерлінгів ($193 млн) на підтримку України протягом зими та наступного року.

Зокрема, GBP100 млн забезпечать гуманітарну допомогу для цивільного населення у прифронтових громадах, захист найбільш вразливих верств населення та надання екстреної допомоги тим, хто постраждав від постійних атак Росії. Це включатиме ремонт критично важливих систем водопостачання та опалення, допомогу в підтримці засобів до існування та робочих місць.

Ще GBP42 млн допоможуть здійснити ремонт мережі передачі електроенергії та забезпечити критично важливий захист газової та енергетичної інфраструктури.

"Я вирішила відвідати Україну в перші кілька днів своєї роботи на посаді міністра закордонних справ, тому що безпека України має вирішальне значення для безпеки Великої Британії. Я чітко розумію, що підтримка Великої Британії непохитна та сильніша, ніж будь-коли, оскільки ми знаємо про довгострокову загрозу безпеці та стабільності, яку російська агресія становить не лише для України, а й для всієї Європи та для всіх нас тут, у Великій Британії", - сказала Купер.