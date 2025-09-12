МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Сибіга: Україну відвідає делегація польських військових, щоб "попрацювати" українськими колегами

Польська делегація "попрацює" з українськими військовими стосовно ППО.

Сибіга: Україну відвідає делегація польських військових, щоб "попрацювати" українськими колегами
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

18 вересня Україну відвідає делегація польських військових для роботи з українськими колегами стосовно протиповітряної оборони.

Про це повідомив очільник МЗС України Андрій Сибіга під час спільної пресконференції з главою данського МЗС Ларсом Люкке Расмуссеном у Києві, пише LIGA.net.

"Президент України неодноразово це казав, що ми, напевно, вже повинні думати про спільну координацію системи захисту повітря, як українського, так і європейського, в даному випадку на двосторонній основі з Польщею, для того, щоб координувати наші зусилля. [10 вересня] українська сторона повідомляла польську сторону завчасно про прямування цих [російських] безпілотників в повітряний простір Польщі", – зазначив Сибіга.

18 вересня Україна очікує візит делегації польських військових, щоб ті "попрацювали" з українськими колегами, адже "на сьогодні лише Україна має необхідний досвід, як протистояти таким викликам", – наголосив Сибіга.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies