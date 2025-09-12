Генштаб: Росія цілеспрямовано запустила «шахеди» по Польщі, вони летіли двома групами

Перша група летіла зі сходу на захід, друга група через Білорусь.

Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року.

Росія цілеспрямована атакувала Польщу безпілотниками.

Про це LB.ua повідомило джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

«Ми чітко бачили, як летіли «шахеди» на Польщу. Це було дві групи», — наголосив співрозмовник видання.

Перша група летіла зі сходу на захід, друга група через Білорусь. «Тобто однозначно ці шахеди було спрямовано, щоб вони всі долетіли до Польщі», - додало джерело.