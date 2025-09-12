Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Генштаб: Росія цілеспрямовано запустила «шахеди» по Польщі, вони летіли двома групами

Перша група летіла зі сходу на захід, друга група через Білорусь.

Генштаб: Росія цілеспрямовано запустила «шахеди» по Польщі, вони летіли двома групами
Польські військовослужбовці вантажать дрон з місця падіння в селі Вогин, східна Польща, 10 вересня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Росія цілеспрямована атакувала Польщу безпілотниками.

Про це LB.ua повідомило джерело у Генеральному штабі ЗСУ.

«Ми чітко бачили, як летіли «шахеди» на Польщу. Це було дві групи», — наголосив співрозмовник видання. 

Перша група летіла зі сходу на захід, друга група через Білорусь. «Тобто однозначно ці шахеди було спрямовано, щоб вони всі долетіли до Польщі», - додало джерело.
