«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Росіяни перекидають живу силу і техніку на північ Донеччини

Окупанти перекидають військову техніку з півдня Ростовської області на північ Донеччини.

Фото: Петро Андрющенко

Російське командування перекидає військовослужбовців з півдня Ростовської області РФ на Донецький напрямок.

Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Військові переміщення. З півдня Ростовської області поновили перекидання на північ Донецької області маршрутом Новоазовськ - Старобешево - Донецьк / Іловайськ. Ще не масовані колони на кілька десятків (одиниць) техніки, але системність відслідковується", — ідеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, саме для переміщення техніки в цьому районі покращують логістику, яка тут, на відміну від більшості інших ділянок, має виключно військову мету.
