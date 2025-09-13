Росіяни перекидають живу силу і техніку на північ Донеччини

Російське командування перекидає військовослужбовців з півдня Ростовської області РФ на Донецький напрямок.

Про це повідомив очільник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Військові переміщення. З півдня Ростовської області поновили перекидання на північ Донецької області маршрутом Новоазовськ - Старобешево - Донецьк / Іловайськ. Ще не масовані колони на кілька десятків (одиниць) техніки, але системність відслідковується", — ідеться у повідомленні.

За словами Андрющенка, саме для переміщення техніки в цьому районі покращують логістику, яка тут, на відміну від більшості інших ділянок, має виключно військову мету.