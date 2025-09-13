“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський: вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже – для всієї Європи

Президент зазначив, що деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. Тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій.

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні 13 вересня. 

“Вже фактично готовий базовий документ щодо безпекових гарантій для України, а отже, всієї нашої Європи. Деталі уважно відпрацьовуються, все буде погоджено з усіма партнерами. І тепер треба дотиснути Росію до закінчення бойових дій – до формату зустрічі, який спрацює, до надійної тиші, щоб Росія припинила вбивства та удари. І це можливо. І це можливо, тільки якщо будемо діяти всі разом – всі у Європі, і війна тут найближче, – але також разом з Америкою – саме Сполучені Штати для Путіна дійсно аргумент, – разом з іншими глобальними субʼєктами. Не забуваємо і про російські активи: все, що вже знайдено – а це значні кошти, – має працювати на захист і відновлення України. Це справедливо”, – сказав Зеленський.

Зазначимо, у цьому ж зверненні Зеленський заявив, що Україна розраховує на сильні кроки США та партнерів щодо санкцій та тарифів проти РФ. Президент України просить всіх партнерів перестати шукати виправдання, чому не вводити ті чи інші санкції проти Росії.

Також нагадаємо, що на початку вересня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки для України і наразі вони готові до політичного схвалення. Президент Франції зазначив, що гарантії погоджені на рівні міністрів оборони.
