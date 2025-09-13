Спротив: росіяни залучають українських студентів з ТОТ до роботи на ВПК РФ

Студентів із фейкових ВНЗ на ТОТ відправляють на "практику" до заводів військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Цей процес окупанти назвали "більше, ніж робота" або "промисловий туризм". Насправді ж це порушення міжнародного права, яке забороняє залучати населення окупованих територій до робіт на користь армії агресора", — кажуть у ЦНС.