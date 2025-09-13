«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спротив: росіяни залучають українських студентів з ТОТ до роботи на ВПК РФ

Це "явище" росіяни назвали "промисловий туризм".

Спротив: росіяни залучають українських студентів з ТОТ до роботи на ВПК РФ
Фото: ЦНС

Студентів із фейкових ВНЗ на ТОТ відправляють на "практику" до заводів військово-промислового комплексу РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"Цей процес окупанти назвали "більше, ніж робота" або "промисловий туризм". Насправді ж це порушення міжнародного права, яке забороняє залучати населення окупованих територій до робіт на користь армії агресора", — кажуть у ЦНС.

  • Кім Чен Ин планує відправити тисячі своїх громадян для роботи на оборонних підприємствах Росії та в будівництві. Перша тисяча працівників для будівельних робіт вже заїхала на територію Курської області.
