Спротив: росіяни залучають українських студентів з ТОТ до роботи на ВПК РФ

Студентів із фейкових ВНЗ на ТОТ відправляють на "практику" до заводів військово-промислового комплексу РФ.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"Цей процес окупанти назвали "більше, ніж робота" або "промисловий туризм". Насправді ж це порушення міжнародного права, яке забороняє залучати населення окупованих територій до робіт на користь армії агресора", — кажуть у ЦНС.
- Кім Чен Ин планує відправити тисячі своїх громадян для роботи на оборонних підприємствах Росії та в будівництві. Перша тисяча працівників для будівельних робіт вже заїхала на територію Курської області.