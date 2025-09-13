Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ОСУВ “Дніпро”: українські військові відбили у ворога село Філія на Дніпропетровщині

У селище зайшли окупанти й підняли свою ганчірку. Їх ліквідували.

речник ОСУВ “Дніпро” Олексій Бєльський
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський в суботу в ефірі телемарафону заявив, що на Дніпропетровщині Сили оборони України відбили у ворога село Філія. 

“Відбита у ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку, дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися туди, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати", – розповів Бєльський.

Зі свого боку полк "Скеля" опублікував відео цієї операції.
