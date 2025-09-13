У селище зайшли окупанти й підняли свою ганчірку. Їх ліквідували.

Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Дніпро" Олексій Бєльський в суботу в ефірі телемарафону заявив, що на Дніпропетровщині Сили оборони України відбили у ворога село Філія.

“Відбита у ворога Філія на Дніпропетровщині. Там зайшли окупанти, підняли свою ганчірку, дві групи 425-го полку "Скеля" увірвалися туди, закидали цих окупантів гранатами, обстріляли, взяли полонених, завели туди суміжників, які будуть надалі цей населений пункт контролювати", – розповів Бєльський.

Зі свого боку полк "Скеля" опублікував відео цієї операції.