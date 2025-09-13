Сьогодні близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської у Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході ті втікла з місця події, передає поліція.

За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу.

Після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кермувальниця авто заявляла поліцейським, що за кермом перебував її чоловік, який ніби-то втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію та, крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.

Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.