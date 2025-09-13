Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході та втікла з місця події

Водійку розшукали та затримали. 

У Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході та втікла з місця події
Фото: Нацполіція

Сьогодні близько 13:00 на перехресті Харківського шосе та вулиці Брацлавської у Києві п’яна водійка збила військову на пішохідному переході ті втікла з місця події, передає поліція. 

За попередньою інформацією, кермувальниця Volkswagen, рухаючись у першій смузі дороги, проігнорувала червоний сигнал світлофору та допустила наїзд на жінку-пішохода, 23-річну військовослужбовицю, яка переходила дорогу на зелений сигнал світлофору в межах пішохідного переходу.

Після скоєного 44-річна водійка залишила місце події, однак невдовзі її розшукали та затримали правоохоронці в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Кермувальниця авто заявляла поліцейським, що за кермом перебував її чоловік, який ніби-то втік з місця аварії. Однак правоохоронці спростували цю інформацію та, крім того, встановили, що водійка перебувала у стані алкогольного сп’яніння - 3,11 проміле.

Потерпіла отримала численні тілесні ушкодження та була госпіталізована.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 -1 Кримінального Кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies