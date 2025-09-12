Найновіший авіаносець Китаю “Фуцзянь” проведе навчання у Південнокитайському морі

Третій і найновіший авіаносець Китаю “Фуцзянь” пройшов через Тайванську протоку та увійшов у Південнокитайське море для проведення навчань.
Про це повідомляє DW з посиланням на ВМС Китаю.
Судно було вперше представлено у 2022 році, але розпочало ходові випробування лише торік. Наразі Китай має два авіаносці в експлуатації ‒ “Ляонін” та “Шаньдун”, тоді як “Фуцзянь” проходить ходові випробування і ще не є на службі офіційно.
“Третій авіаносець нашої країни, “Фуцзянь”, нещодавно пройшов Тайванську протоку на шляху до відповідних вод у Південнокитайському морі для проведення науково-дослідних випробувань та навчальних місій”, ‒ заявили у міністерстві.
Військові додали, що ці міжрегіональні випробування та навчальні навчання для “Фуцзянь” є рутинною процедурою в процесі будівництва авіаносця і не спрямовані на якусь конкретну ціль.
Китай вважає Тайванську протоку своєю територією; однак уряд Тайваню відкидає суверенітет Пекіна.
- Протягом останніх кількох років Китай постійно розширює свій військово-морський потенціал, прагнучи розширити свій вплив у Тихому океані та кинути виклик США та їхнім союзникам у регіоні.
- “Ляонін”, який Китай придбав у України в 1998 році, є найстарішим китайським авіаносцем, а “Шаньдун” вступив на озброєння у 2019 році. Експерти очікують, що “Фуцзянь” матиме більш просунуті характеристики, які дозволять китайським ВПС розгортати літаки з кориснішим навантаженням та більшою кількістю палива.