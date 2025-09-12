Сікорський заперечив Трампу, що атака російських дронів у Польщі була помилкою

Американський президент під час спілкування із журналістами заявив, що цей інцидент міг бути помилкою.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не погодився з припущенням президента США Дональда Трампа про те, що атака російських дронів по території Польщі могла бути “помилкою”.

Сікорський прокоментував допис про це телеканалу tv24 так: “Ні, це не була помилка”.

Також в інтерв’ю PBS News Сікорський заявив, що Трамп має зрозуміти, що російський лідер Володимир Путін насміхається з нього та його мирних ініціатив щодо припинення війни в Україні.

Раніше стало відомо, що Дональд Трамп під час спілкування із журналістами заявив, що цей інцидент міг бути помилкою. Попри це, Трамп "незадоволений усім, що пов'язано з цією ситуацією". Глава держави додав, що "засудить Росію навіть за те, що вона просто наблизилася до цієї лінії".

Фото: скріншот

Атака на Польщу 10 вересня

Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.

До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.

В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.

НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.

Потім стало відомо, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск погодився на пропозицію українського президента Володимира Зеленського і відправить до України військових навчатися протидії дронам. Польська сторона тримає контакт з міністром оборони України і головкомом.

Через напад російських дронів Польща ініціювала засідання Ради безпеки ООН, яка збереться сьогодні позачергово.