Сікорський заперечив Трампу, що атака російських дронів у Польщі була помилкою

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не погодився з припущенням президента США Дональда Трампа про те, що атака російських дронів по території Польщі могла бути “помилкою”.
Сікорський прокоментував допис про це телеканалу tv24 так: “Ні, це не була помилка”.
Також в інтерв’ю PBS News Сікорський заявив, що Трамп має зрозуміти, що російський лідер Володимир Путін насміхається з нього та його мирних ініціатив щодо припинення війни в Україні.
Раніше стало відомо, що Дональд Трамп під час спілкування із журналістами заявив, що цей інцидент міг бути помилкою. Попри це, Трамп "незадоволений усім, що пов'язано з цією ситуацією". Глава держави додав, що "засудить Росію навіть за те, що вона просто наблизилася до цієї лінії".
Атака на Польщу 10 вересня
Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
До відбиття атаки залучили авіацію, в тому числі Королівські ВПС Нідерландів. В різних воєводствах знайшли уламки не менше 16 дронів і однієї невстановленої ракети.
В ЄС вважають, що цей напад не був випадковістю і містить ознаки спланованості.
НАТО, членом якого є Польща, провело консультації.
Потім стало відомо, що польський прем'єр-міністр Дональд Туск погодився на пропозицію українського президента Володимира Зеленського і відправить до України військових навчатися протидії дронам. Польська сторона тримає контакт з міністром оборони України і головкомом.
Через напад російських дронів Польща ініціювала засідання Ради безпеки ООН, яка збереться сьогодні позачергово.