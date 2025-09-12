Польща ініціювала засідання Радбезу ООН щодо російських дронів

В НАТО досі мають сумніви, чи була атака цілеспрямованою.

Рада безпеки ООН у п'ятницю збереться на позачергове засідання, ініційоване Польщею через напад російських дронів.

Як пише The Guardian, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує використати засідання як "засіб привернення уваги до безпрецедетної атаки проти члена ООН, ЄС та НАТО".

На думку дипломата, польська влада має достатньо доказів того, що порушення повітряного простору російськими безпілотниками було не випадковим, а свідомим: "19 випадків вторгнення, ідентифіковано кілька десятків дронів, декілька збито, атака тривала понад сім годин - це не може бути збігом обставин".

Натомість у європейському командуванні НАТО досі сумніваються, що Росія мала намір атакувати Польщу - про це заявив журналістам очільник військ Альянсу в Європі Алексус Гринкевич.