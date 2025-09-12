«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Польща ініціювала засідання Радбезу ООН щодо російських дронів

В НАТО досі мають сумніви, чи була атака цілеспрямованою.

Польща ініціювала засідання Радбезу ООН щодо російських дронів
Радбез ООН
Фото: EPA/UPG

Рада безпеки ООН у п'ятницю збереться на позачергове засідання, ініційоване Польщею через напад російських дронів.

Як пише The Guardian, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський планує використати засідання як "засіб привернення уваги до безпрецедетної атаки проти члена ООН, ЄС та НАТО".

На думку дипломата, польська влада має достатньо доказів того, що порушення повітряного простору російськими безпілотниками було не випадковим, а свідомим: "19 випадків вторгнення, ідентифіковано кілька десятків дронів, декілька збито, атака тривала понад сім годин - це не може бути збігом обставин".

Натомість у європейському командуванні НАТО досі сумніваються, що Росія мала намір атакувати Польщу - про це заявив журналістам очільник військ Альянсу в Європі Алексус Гринкевич. 
