Цьогоріч ворожі «кинджали» не потрапляють у заплановані цілі росіян, — джерело у Генштабі

Україна збільшила кількість та удосконалила засобів РЕБ, що дозволяє нейтралізувати аеробалістичну ракету «Кинджал».

Про це повідомило джерело LB.ua у Генеральному штабі ЗСУ.

«Кинджали» попадають цього року не туди, куди планує ворог. Треба розуміти, що це супершвидкісна аеробалістична ракета, яка коштує від 4 до 10 млн доларів за штуку. Але вона зменшує свою швидкість в кінці у три рази», — розповіло джерело.

Зі слів співрозмовника, чим швидше рухається об'єкт, тим він більше вразливий до РЕБ.

«Зі своєї сторони ми можемо сказати, що кількість РЕБ та їх типи були нами збільшені, тому ефективність запуску «Кинджала» у ворога була зменшена», — наголосило джерело видання.