Цьогоріч ворожі «кинджали» не потрапляють у заплановані цілі росіян, — джерело у Генштабі

Українцям вдалося удосконалити засоби радіоелектронної боротьби.

Цьогоріч ворожі «кинджали» не потрапляють у заплановані цілі росіян, — джерело у Генштабі
"Кинджал" на Львівщині
Фото: ДСНС

Україна збільшила кількість та удосконалила засобів РЕБ, що дозволяє нейтралізувати аеробалістичну ракету «Кинджал».

Про це повідомило джерело LB.ua у Генеральному штабі ЗСУ. 

«Кинджали» попадають цього року не туди, куди планує ворог. Треба розуміти, що це супершвидкісна аеробалістична ракета, яка коштує від 4 до 10 млн доларів за штуку. Але вона зменшує свою швидкість в кінці у три рази», — розповіло джерело. 

Зі слів співрозмовника, чим швидше рухається об'єкт, тим він більше вразливий до РЕБ.

«Зі своєї сторони ми можемо сказати, що кількість РЕБ та їх типи були нами збільшені, тому ефективність запуску «Кинджала» у ворога була зменшена», — наголосило джерело видання.
