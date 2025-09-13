На фронті загинув майстер спорту України з кікбоксингу Денис Фуртас

Фото: Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту

На війні з російськими окупантами загинув майстер спорту України з кікбоксингу Денис Фуртас.

Про це повідомив Комітет Верховної Ради України з питань молоді і спорту.

“5 вересня 2025 року, під час виконання бойового завдання в місті Куп’янськ Харківської області, віддав життя за Україну випускник Харківського національного університету внутрішніх справ, старший лейтенант СБУ, майстер спорту України з кікбоксингу Денис Вадимович Фуртас, позивний “Фура”, - йдеться у повідомленні.

Денису Фуртасу було 23 роки.

Він став чемпіоном світу з французького боксу Сават і кікбоксингу серед дорослих і юніорів, неодноразовим призером чемпіонатів Європи та світу.