Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії ще на пів року

Рада Європейського Союзу у п'ятницю погодила продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які є відповідальними за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як зазначено на сайті Ради ЄС, обмеження залишаться чинними щонайменше до 15 березня 2026 року. Санкційний список скоротився на дві позиції: одну особу вирішили звільнити від покарання, ще одну вилучили через смерть.

Щодо усіх інших осіб та компаній, яких у списку залишилося понад 2,5 тисячі, застосовано три головних сакнційних заходи: заборона на подорожі чи транзит територією Євросоюзу, замороження усіх активів та заборона передачі коштів чи надання економічних ресурсів.

Країни ЄС у своєму рішенні підкреслюють готовність і надалі тиснути на Росію, посилюючи санкції та запроваджуючи нові.