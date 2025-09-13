Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Суспільство Війна

Євросоюз продовжив індивідуальні санкції проти Росії ще на пів року

Діятимуть щонайменше до 15 березня 2026-го.

Фото: EPA/UPG

Рада Європейського Союзу у п'ятницю погодила продовження санкцій проти фізичних та юридичних осіб, які є відповідальними за загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Як зазначено на сайті Ради ЄС, обмеження залишаться чинними щонайменше до 15 березня 2026 року. Санкційний список скоротився на дві позиції: одну особу вирішили звільнити від покарання, ще одну вилучили через смерть.  

Щодо усіх інших осіб та компаній, яких у списку залишилося понад 2,5 тисячі, застосовано три головних сакнційних заходи: заборона на подорожі чи транзит територією Євросоюзу, замороження усіх активів та заборона передачі коштів чи надання економічних ресурсів.

Країни ЄС у своєму рішенні підкреслюють готовність і надалі тиснути на Росію, посилюючи санкції та запроваджуючи нові.
