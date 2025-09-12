Синоптики попереджають про туман і дощі на заході України

У найближчі три доби в Україні буде без опадів, лише у західних, завтра й у Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Про це повідомив Український гідрометцентр.

Вдень 14 вересня в західних, Житомирській, Вінницькій області та на південному сході країни місцями пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с.

Температура вночі буде 8-16°, на сході країни 5-11°; вдень 18-24°, завтра на Закарпатті й Одещині до 26°, 15 вересня в західних областях 16-21°.

13 вересня в Україні буде мінлива хмарність. Вночі у Рівненській, Хмельницькій та Вінницькій областях, вдень в Карпатах місцями пройде невеликий дощ; на решті території без опадів.

Вночі та вранці в західних областях туман.