Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
ГоловнаСвіт

Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель

Країна також запровадила 32-й пакет санкцій проти російських суб'єктів, причетних до кібератак проти України.

Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель
Фото: EPA

Нова Зеландія знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 доларів за барель, приєднуючись до Канади, ЄС та Великої Британії.

Про це повідомляється на сайті уряду. 

"Зниження граничної ціни з 60 доларів США за барель до 47,60 доларів США – це продуманий крок для скорочення критично важливих доходів від нафти, що підживлює незаконну війну Путіна в агресії проти України", - наголосив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс. 

Нова Зеландія також запровадила санкції проти російських суб’єктів, причетних до кібератак проти України. Це включає військову розвідку Росії, підрозділ 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ.

"Це 32-й пакет санкцій Нової Зеландії. Він спрямований проти 19 фізичних та юридичних осіб, а також 19 суден... Ми запровадили санкції проти суб’єктів, причетних до хімічної зброї та дезінформації, а також проти суден тіньового флоту, альтернативних постачальників платежів та посередників з третіх країн у Північній Кореї та Ірані", - зазначив Пітерс.

З моменту набрання чинності Закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія внесла до санкційного списку понад 1900 фізичних, юридичних осіб та судноплавних суден, а також запровадила низку торговельних заходів.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies