Нова Зеландія знизила граничну ціну на російську нафту з 60 до 47,6 доларів за барель

Країна також запровадила 32-й пакет санкцій проти російських суб'єктів, причетних до кібератак проти України.

Нова Зеландія знижує граничну ціну на російську нафту до 47,6 доларів за барель, приєднуючись до Канади, ЄС та Великої Британії.

Про це повідомляється на сайті уряду.

"Зниження граничної ціни з 60 доларів США за барель до 47,60 доларів США – це продуманий крок для скорочення критично важливих доходів від нафти, що підживлює незаконну війну Путіна в агресії проти України", - наголосив міністр закордонних справ Вінстон Пітерс.

Нова Зеландія також запровадила санкції проти російських суб’єктів, причетних до кібератак проти України. Це включає військову розвідку Росії, підрозділ 29155 Головного розвідувального управління Генерального штабу РФ.

"Це 32-й пакет санкцій Нової Зеландії. Він спрямований проти 19 фізичних та юридичних осіб, а також 19 суден... Ми запровадили санкції проти суб’єктів, причетних до хімічної зброї та дезінформації, а також проти суден тіньового флоту, альтернативних постачальників платежів та посередників з третіх країн у Північній Кореї та Ірані", - зазначив Пітерс.

З моменту набрання чинності Закону про санкції проти Росії у березні 2022 року Нова Зеландія внесла до санкційного списку понад 1900 фізичних, юридичних осіб та судноплавних суден, а також запровадила низку торговельних заходів.