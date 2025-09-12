Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Японія схвалила нові санкції проти РФ, зокрема знизила ціну на нафту

Токіо, зокрема, заморозить активи 47 російських організацій та 9 фізичних осіб.

Японія схвалила нові санкції проти РФ, зокрема знизила ціну на нафту
Фото: rada.gov.ua

Уряд Японії оголосив сьогодні про нові антиросійські санкції через її війну проти України. Ці кроки спрямовані на посилення економічного тиску на РФ.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.

Японія, зокрема, заморозить активи 47 російських організацій та 9 фізичних осіб, 5 осіб і однієї організації з окупованих територій України та трьох організацій з інших країн.

Також уряд заборонив експорт до двох російських структур та дев’яти з інших держав, які допомагали обходити обмеження (крім Росії та Білорусі).

Токіо також знизило цінову стелю на російську нафту, що перевозиться морем до 47,6 долара за барель проти попередніх 60 доларів. Виняток зроблять для контрактів, укладених раніше, та постачань, які розвантажать в Японії до 17 жовтня 2025 року.

“Дуже важливі рішення, Росія не має отримувати прибутки від продажу енергоресурсів та витрачати ці гроші на війну. Дякуємо Японії за непохитну солідарність із Україною. Разом ми сильніші”, ‒ прокоментував санкції очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Що було раніше

  • Президент Володимир Зеленський заявив, що після цілеспрямованого вторгнення 19 російських дронів на територію Євросоюзу саме сильний 19-й пакет санкцій проти РФ буде найкращою відповіддю. 
  • Пріоритети – це російський банківський сектор і банки в країнах, які продовжують торгувати з Росією, та інфраструктура тіньового флоту, яка наповнює бюджет російської війни: капітани суден, страховики, термінали, які використовуються для відвантаження нафти, та оператори ринку, які толерують російські схеми.
  • Йде робота й проти різних схем обходу санкцій – готується спеціальний санкційний інструмент Європи, який обмежить доступ Росії до визначених критичних товарів. Також тривають консультації між Євросоюзом і Сполученими Штатами, щоб обʼєднати можливості санкційного тиску, зокрема проти заробітків від російських енергоресурсів.
Теми: , , , , ,
