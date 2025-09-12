Японія схвалила нові санкції проти РФ, зокрема знизила ціну на нафту

Уряд Японії оголосив сьогодні про нові антиросійські санкції через її війну проти України. Ці кроки спрямовані на посилення економічного тиску на РФ.

Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Японії.

Японія, зокрема, заморозить активи 47 російських організацій та 9 фізичних осіб, 5 осіб і однієї організації з окупованих територій України та трьох організацій з інших країн.

Також уряд заборонив експорт до двох російських структур та дев’яти з інших держав, які допомагали обходити обмеження (крім Росії та Білорусі).

Токіо також знизило цінову стелю на російську нафту, що перевозиться морем до 47,6 долара за барель проти попередніх 60 доларів. Виняток зроблять для контрактів, укладених раніше, та постачань, які розвантажать в Японії до 17 жовтня 2025 року.

“Дуже важливі рішення, Росія не має отримувати прибутки від продажу енергоресурсів та витрачати ці гроші на війну. Дякуємо Японії за непохитну солідарність із Україною. Разом ми сильніші”, ‒ прокоментував санкції очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

